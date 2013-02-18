«АрселорМіттал Кривий Ріг» у січні скоротив виробництво сталі на 3,4%

Один з найбільших виробників сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» у січні 2013 року порівняно з першим місяцем 2012 року скоротив виробництво сталі на 3,4% - до 536,5 тис. тонн, йдеться у повідомленні комбінату.

За даними прес-служби комбінату, в січні 2013 року виробництво чавуну порівняно з січнем 2012 року впало на 1,1% - до 473,2 тис. тонн, а прокату на 2% - до 469,9 тис. тонн.

Як зазначив голова адміністрації з виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» Парамжит Калон, на рівень виробництва сталі та прокату вплинув дефіцит брухту у січні 2013 р.

Крім того, П.Калон повідомив, що в січні 2013 р. на найбільшій доменної печі підприємства - №9 провели 3-добовий плановий поточний ремонт, а також здійснили ремонт нагрівальної печі дротового стану №1.

У січні також розпочали капітальний ремонт конвертера №6, який триватиме протягом 10 тижнів.

Як повідомляв УНІАН, на комбінаті у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво сталі збільшилося на 12,57% - до 6,419 млн тонн, виплавка чавуну на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а виробництво прокату збільшилося на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

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