Інвестиції Ferrexpo в 2012 році стали найбільшими серед українських гірничорудних компаній

Обсяг капітальних інвестицій гірничорудної компанії Ferrexpo за 2012 рік став найбільшим серед українських підприємств залізорудного сектора.

Про це сказано в коментарі аналітика інвестиційної групи ART Capital Дмитра Ленди, який надійшов в УНІАН .

«Якщо порівнювати Ferrexpo з іншими українськими компаніями, які володіють та інвестують в свої залізорудні активи, такими як «Метінвест» або «АрселорМіттал Кривий Ріг», то в 2012 році капіталовкладення Ferrexpo є найбільшими», - зазначив Д.Ленда. Він нагадав, що в 2012 році Ferrexpo інвестувала 487 млн ​​дол. у розвиток Полтавського і Єристівського ГЗК, а також інших українських підприємств, що входять в компанію.

«Півмільярда доларів - це істотна сума навіть для такого великого за українськими мірками гравця, як Ferrexpo», - зазначив експерт.

За його словами, сума капітальних інвестицій Ferrexpo за 2012 рік є найбільшими щорічними вкладеннями компанії, оскільки у 2009 році Ferrexpo інвестувала у свої активи 86,2 млн дол., у 2010 році - 167,4 млн дол., у 2011 році - 380,4 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія Ferrexpo є найбільшим експортером залізорудних окатишів з України та СНД і сьомим за величиною експортером у світі. Основними активами є Полтавський та Єристівський ГЗК. Основні споживачі - сталеливарні підприємства з Австрії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії, Тайваню і Південної Кореї. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo у 2012 фінансовому році зменшила загальний обсяг виробництва окатишів порівняно з 2011 роком на 1,2% - 9,69 млн тонн.

У 2012 році компанія видобула 29,76 тис. тонн залізної руди, що практично відповідає рівню 2011 року (29,637 тис. тонн).

Виробництво концентрату у 2012 році збільшилося на 1,9% - до 11,7 млн ​​тонн.

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