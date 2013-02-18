Одеський припортовий завод у 2012 році отримав 122 млн грн чистого збитку

Одне з найбільших хімічних підприємств України «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у 2012 році на тлі падіння виручки отримало чистий збиток у розмірі 122,472 млн грн, тоді як в 2001 році чистий прибуток компанії становив 336,133 млн грн, повідомляється у фінансовому звіті підприємства.

Згідно з повідомленням, за підсумками року дохід від реалізації продукції заводу знизився до 5,493 млрд грн з 5,589 млрд грн в 2011 році. Чистий дохід компанії скоротився до 5,375 млрд грн з 5,48 млрд грн на тлі зростання собівартості продукції до 5,211 млрд грн з 4,763 млрд грн роком раніше.

Валовий прибуток підприємства в 2012 році впав до 164,105 млн грн з 716,654 млн грн за 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року уряд України затвердив фінансовий план Одеського припортового заводу, який передбачав отримання в 2012 році чистого прибутку на рівні 490 млн грн.

У 2011 році ОПЗ отримав чистий прибуток у розмірі 336,133 млн грн проти чистих збитків у 87,169 млн грн роком раніше.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

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