«Єврокар» скоротив виробництво легкових авто в 3,5 рази

Великий український автовиробник «Єврокар» у січні 2013 року скоротив виробництво легкових автомобілів до 154 одиниць з 533 одиниць у січні минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У грудні 2012 року обсяг виробництва легкових автомобілів становив 1 140 одиниць.

Минулого місяця «Єврокар» виробив автомобілів моделей Skoda Fabia A05 - 68 одиниць, Octavia A5 - 50 одиниць, Superb B6 - 32 одиниці, Roomster і Yeti - по 2 одиниці.

Довідка УНІАН. "Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але в останні три роки зосередилася на випуску виключно автомобілів Skoda.