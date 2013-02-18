Кременчуцький сталеливарний завод за рік отримав 19 млн грн прибутку

Одне з провідних підприємств сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва Кременчуцький сталеливарний завод у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 18,791 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток становив 21,465 млн грн

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

До того ж показник виручки компанії комісією не надається.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів компанії у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшилася на 11,3% - до 1,048 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кременчуцький сталеливарний завод (Кременчук, Полтавська область) призупиняє роботу з 13 лютого до 1 березня, причина зупинки - проблеми з сертифікацією продукції і її збутом.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2011 році завод спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як у 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.