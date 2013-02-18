«Азовкабель» в 2012 році скоротив чистий прибуток в 24,7 разів

Один із найбільших виробників кабельно-провідникової продукції «Азовкабель» (м. Бердянськ, Запорізька обл.) в 2012 році скоротив чистий прибуток в 24,7 рази - до 274 тис. грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий прибуток становив 6,777 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

При цьому показник виручки компанії комісією не надається.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів компанії в 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротилася на 3% - до 151,2 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Азовкабель" (м. Бердянськ, Запорізька обл.) - найбільший постачальник кабельної продукції в СНД, виробляє кабельно-провідникову продукцію: кабелі монтажні, зварювальні, силові гнучкі, проводи монтажні та інше.