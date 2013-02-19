Cпад промвиробництва в січні становив 3,2%

В Україні спад промислового виробництва в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за перший місяць 2013 року в порівнянні з груднем 2012 року спад промислового виробництва становив 11,1%. Для порівняння: у січні 2012 року до січня 2011 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,8%.

За даними Держстату, у січні (до січня 2011 року) зростання зафіксоване у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 9,5%, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармпрепаратів - на 42,1%, виробництві комп'ютерів, електронної і оптичної продукції - у 2,3 раза.

В цілому, у січні 2013 року проти січня 2012 року більшість галузей показали спад, водночас найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано у виробництві оптичного устаткування - на 42,3%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 26,6%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 19,9%. У видобувній промисловості спад становив 1,9%, у переробній промисловості - 4,5%, у металургійному виробництві - 8,6%, у машинобудуванні - 7,8%.

Також повідомляється, що у січні 2013 року проти січня 2012 року в розподілі води, газу і електроенергії зафіксовано спад 1%, проти грудня 2012 року - 2,7%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промвиробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво України зросло на 7,6%.