В Україні - обвал промвиробництва

В Україні спад промислового виробництва в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за перший місяць 2013 року порівняно з груднем 2012 року спад промислового виробництва становив 11,1%. Для порівняння: у січні 2012 року до січня 2011 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,8%.

За підсумками 2012 року спад промвиробництва до попереднього року становив 1,8%.