Виробництво сталевих труб в Україні скоротилося на 45%

Українські металургійні підприємства у січні зменшили виробництво сталевих труб у порівнянні з першим місяцем 2012 року на 44,8% - до 106 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, в січні 2013 року в порівнянні з груднем 2012 року виробництво труб скоротилося на 7,7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, українські металургійні підприємства в 2012 році скоротили виробництво сталевих труб у порівнянні з 2011 роком на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

За даними Держмитслужби, в 2012 році Україна в порівнянні з 2011 роком скоротила виручку від експорту сталевих труб на 8,2% - до 1,875 млрд дол. Імпорт сталевих труб минулого року зріс на 14,9% до 180,7 млн дол. У натуральному виразі експорт труб зменшився на 6% - до 1,545 млн тонн, а імпорт - на 2% - до 80,865 тис. тонн.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

Найбільшими виробниками труб у країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» і «Комінмет».