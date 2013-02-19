Металурги в січні зменшили виробництво прокату

Українські металургійні підприємства у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротити виробництво готового прокату чорних металів на 7,9% - до 1,503 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року виробництво готового прокату чорних металів зросло на 5,2%.

До того ж виробництво прокату плоского гарячекатаного з нелегованої сталі в січні 2013 року становило 479 тис. тонн, що в порівнянні з січня 2012 року більше на 8,5%, а з груднем - на 4,2%.

Виробництво в січні прокату плоского гарячекатаного з легованої сталі становило 129 тис. тонн, що менше показника січня 2012 року на 45,6%, але більше показника грудня 2012 року на 3,7%.

Крім того, в січні вироблено прутів і стрижнів 266 тис. тонн, що на 99% більше показника січня 2012 року і на 13,9% більше показника грудня 2012 року.

Також в січні 2013 року було вироблено профілів у кількості 241 тис. тонн, що на 5% вище показника січня 2012 року, але на 2,8% менше показника грудня.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, у січні становило 1,31 млн тонн, що в порівнянні з січнем 2012 року менше на 10,4%, а в порівнянні з груднем 2012 року - більше на 2,8%.

При цьому виробництво чавуну в січні 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року зросло на 0,9%, а в порівнянні з груднем - на 7% - до 2,498 млн тонн.

Також у січні 2013 року було вироблено 1,434 млн тонн напівфабрикатів, що в порівнянні з показником січня 2012 року більше на 1,3%, а в порівнянні з груднем 2012 року - на 17,7%.

Держстат повідомляє, що загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в січні 2013 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 8,6%, а проти грудня 2012 року - на 1,4%.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів у порівнянні з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році в порівнянні з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% у порівнянні з показником 2011 року.