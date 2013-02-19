В Україні виробництво легкових авто скоротилося більш ніж у 5 разів

Виробництво легкових автомобілів за підсумками січня 2013 року скоротилося до 0,8 тис. одиниць, що на 81,6% менше результатів січня минулого року, повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з груднем 2012 року випуск легкових автомобілів минулого місяця впав на 74,3%.

Виробництво автобусів українськими компаніями в січні скоротилося в порівнянні з січнем 2012 року на 81,6% - до 34 одиниць. За перший місяць 2013 також скоротилося виробництво вантажних автомобілів до січня 2012 року на 90% - до 29 одиниць.

Виробництво автобусів в Україні в грудні 2012 року становило 149 одиниць (на 57,5% менше грудня 2011 року), а випуск вантажних автомобілів становив 268 одиниць (зростання на 14% до грудня 2011 року).

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. До того ж виробництво вантажних автомобілів у минулому році скоротилося в порівнянні з 2011 роком на 7,1% - до 2936 одиниць, а випуск автобусів впав на 14,4% - до 3 206 одиниць.