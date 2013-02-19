АвтоКрАЗ спільно з ASV розробив новий бронетранспортер. Презентується зараз в Абу-Дабі

ПАТ «АвтоКрАЗ» спільно з компанією Ares Security Vehicles LLC (м. Дубай, ОАЕ) розробив бронетранспортер KRAZ-ASV з удосконаленим захистом від мін.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За їх даними, бронетранспортер базується на шасі автомобіля-всюдихода КрАЗ-5233НЕ, має повний привід, він екіпірований потужним дизельним мотором. Рівень бронювання за STANAG 4569 - level 2 і 3 від балістичного і вибухового впливу відповідно.

Багатоцільовий транспортний засіб призначений для оперативної доставки особового складу військових підрозділів та їх вогневої підтримки, для чого може бути оснащений сучасним озброєнням і засобами активного і пасивного захисту.

Презентація нової машини зараз проходить в Абу-Дабі (ОАЕ), де 17 лютого розпочала свою роботу виставка IDEX-2013.

Як сказано в повідомленні прес-служби, «почесним гостям виставки, серед яких були Шейх Халіфа-бін-Заєд аль-Нахьян - президент ОАЕ, наслідний принц Абу-Дабі, заступник верхового головнокомандувача збройними силами ОАЕ Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян, шейхи, представники урядів та збройних сил ОАЕ, була урочисто продемонстрована новітня розробка для оборонного комплексу - KRAZ-ASV ".

На підприємстві також наголосили: "KRAZ-ASV, на загальну думку присутніх - сучасний, з відмінним дизайном і високими тактико-технічними характеристиками броньовик класу Armored Personal Carrier».

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» - єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів з повним технологічним циклом виробництва. Випускає 33 базові моделі, понад 150 модифікацій і близько 1500 комплектацій автомобільної техніки КрАЗ для роботи у всіх галузях економіки і Збройних Силах.

Автомобілі КрАЗ експлуатуються в 46 країнах світу.

"АвтоКрАЗ" у 2012 році зменшив виробництва автомобілів на 16% у порівнянні з 2011 роком - до 899 шт., а в 2013 році планує випустити близько 2,4 тис. автомобілів, що майже в 2,7 рази перевищить показник 2012 року.

Компанія в 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротила чистий збиток на 12,3% - до 155,86 млн грн.