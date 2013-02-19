В Україні зменшилось виробництво цементу

Українські цементні підприємства в січні 2013 року скоротили виробництво портландцементу, глиноземистого цементу, безклінкерного шлакового цементу, гідравлічних подібних цементів на 38% у порівнянні з січнем 2012 року - до 213 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні, порівняно з груднем 2012 року, виробництво цієї продукції скоротилося на 36,5%.

Довідка УНІАН. Українські цементні підприємства в січні-грудні 2012 року скоротили виробництво цементу на 6,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 9,801 млн тонн. У 2011 р. цементні підприємства збільшили виробництво цементу на 11,2% у порівнянні з 2010 р. - до 10 млн 515 тис. тонн, у 2010 р. - знизили виробництво цементу на 0,4% у порівнянні з 2009 роком - до 9 млн 457 тис. тонн; у 2009 році - знизили на 36,3% у порівнянні з 2008 роком - до 9 млн 496 тис. тонн.