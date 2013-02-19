Експерт: від'ємна динаміка у промисловості України у 1-му півріччі збережеться

Спад промислового виробництва в Україні у січні 2013 року проти січня 2012 року на 3,2% говорить про те, що ситуація в секторі досі залишається складною і, ймовірно, буде такою протягом усього першого півріччя цього року.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін.

За його словами, основним чинником, що визначив динаміку промвиробництва у січні, став досі слабкий попит на український експорт, водночас поліпшення ситуації очікується тільки до кінця року.

Крім того, І.Газізуллін звернув увагу на досить стримані прогнози економічного зростання в Україні у 2013 році, озвучені міжнародними фінансовими організаціями (за прогнозами Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції і розвитку зростання ВВП України в 2013 році становитиме близько 1%). Водночас, на думку експерта, динаміка промвиробництва може бути навіть іще менша.

«Я все ж схиляюся до думки, що показник динаміки промвиробництва в цілому за рік буде близько 0%», - сказав І.Газізуллін.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.

В Україні спад промвиробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8% .

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні виросло на 7,6%.