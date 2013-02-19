Січневий спад виробництва в Україні говорить про наближення рецесії - експерт

Спад виробництва у січні з урахуванням негативних темпів зростання у другій половині минулого року говорить про наближення рецесії.

Таку думку УНІАН висловив начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро Сологуб.

За словами експерта, основними причинами спаду виробництва є несприятлива ситуація в світовій економіці, що стримує попит на український експорт (продукцію металургії, машинобудування, хімічної промисловості) і глибокий спад (на 20-30%) в нафтопереробній промисловості, що пов'язано з практично повною зупинкою вітчизняних нафтопереробних потужностей через їхню технічну відсталість і неконкурентоспроможність. «Враховуючи те, що зовнішній попит залишиться слабким в першій половині 2013 року, ми не очікуємо прискорення динаміки виробництва найближчим часом. В результаті темп зростання промвиробництва і темп зростання ВВП у цьому році можуть не перевищити 1-2%, причому за менш сприятливого розвитку подій у світовій економіці не можна виключати і від'ємних темпів зростання», - сказав Д.Сологуб.

Інший експерт - начальник відділу стратегічного планування «Укрсоцбанку» (ТМ UniCreditBank) Агшин Мірзазаде також вважає, що відновлення світової економіки відбувається повільними темпами. «Внутрішній ринок не забезпечує промисловість необхідним попитом і, найімовірніше, дана негативна тенденція триватиме до середини 2 кварталу цього року. Після чого настане повільне відновлення, яке за підсумками року має вивести показник зростання промисловості у невеликий плюс (близько 1%-2%)», - сказав А.Мірзазаде.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.

У грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року спад становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%. У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні виросло на 7,6%.

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