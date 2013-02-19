Темпи падіння промвиробництва сповільняться, але динаміка залишиться від'ємною - експерти

Темпи падіння промислового виробництва в Україні за підсумками першого кварталу 2013 року, найімовірніше, сповільняться, але динаміка промвиробництва як і раніше буде від'ємною.

Про це в коментарі агентству УНІАН заявив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

«Економічна ситуація в січні і лютому в цілому зрозуміла, і в березні вона може дещо покращитись. Традиційно. Однак 3-відсоткове падіння навряд чи вдасться покрити. Ймовірно, показник (динаміки промвиробництва - УНІАН) також буде від'ємним», - наголосив В.Юрчишин.

На його думку, тенденція до погіршення середовища зберігається. «Падіння в будівництві - понад 15%. Це означає, що у нас відбувається обвал будівельної галузі, яка могла б сконцентрувати на собі ресурси на відновлення. Така ж ситуація у вантажообороті. Це говорить про те, що не тільки в промисловості, але і в інших сферах низькі показники. Внутрішній попит відсутній, на зовнішніх ринках - гальмування. А це означає, що перспективи відновлення економіки слабенькі», - вважає експерт.

З ним погоджується керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман. На його думку, зараз головне завдання - зупинити падіння виробництва і вийти на нульовий рівень. «Головне завдання на перший квартал - зупинити падіння і домогтися хоча б нульових темпів зростання. Ну а на цій базі можна буде очікувати поступового відновлення темпів зростання української промисловості на більш звичному рівні 5-6% рік до року», - підкреслив експерт.

У свою чергу, експерт фінансового ринку, колишній виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський зазначив, що січневе падіння промвиробництва було цілком прогнозованим. «Тенденція вже усталена: падіння по промисловості ми маємо вже 8 місяців. І показники січня були прогнозованими. Чому? Зовнішні фактори кращими не стали, навіть попри обережний оптимізм європейців. Усередині країни істотних змін не відбулося. Змінилася політика Національного банку на кредитному ринку, але ефекту це не дало. Кредитних ресурсів більше не стало, регуляторна політика м'якшою не стала, як наслідок - інвестиції в країну йти не поспішають», - зазначив експерт.

Водночас, на думку аналітиків, поліпшення показників можливе у другому півріччі, проте навряд чи вони досягнуть урядових прогнозів в 3,5% зростання ВВП.

«Шанси на прискорення економічного зростання у другому півріччі є, і вони пов'язані як з очікуваннями поліпшення ситуації у світовій і європейській економіці, так і з пом'якшенням економічних умов в Україні. Однак закладати ці цифри в бюджет або виробничі плани - те ж саме, що ділити шкуру невбитого ведмедя», - зазначив Е.Найман, додавши, що економічне зростання можливе на рівні 2-2,5%.

Водночас, за словами І.Уманського, закладене урядом річне зростання ВВП в 3,5% надто оптимістичне. «Бюджет розрахований на нульове зростання, а цифра в 3,5% радше популістська», - зазначив він, додавши, що незначне зростання можливе у другому півріччі 2013 року лише за наявності програми співпраці з Міжнародним валютним фондом і за умови сприятливої ​​кон'юнктури на зовнішніх ринках.

У свою чергу, В.Юрчишин, спрогнозував, що зростання ВВП може становити за підсумками року в найкращому разі 1,5%, запропонував не розглядати МВФ в якості основи зростання українського добробуту. «МВФ не є основним чинником зростання економіки. Гроші МВФ йдуть до Нацбанку. Так, це основа для стабілізації міжнародної позиції країни, співпраця з МВФ - це позитив для інвесторів, але це не є основа. Основа - це реформи. Якби були серйозні зміни, питання з МВФ не стояло б так гостро», - сказав експерт. Водночас він підкреслив, що ймовірні пункти меморандуму між Україною і МВФ, по суті, повторюють те, що Україні і так необхідно зробити. «Що може бути в меморандумі? Прозорість фінансових потоків, збалансованість держбюджету та бюджету НАК «Нафтогаз» - це те, що потрібно нам. Подолання корупції у владі - це те, що заважає нам», - наголосив В.Юрчишин. На його думку, ці зміни не можна відкладати, якщо ми не хочемо продовження галузевих обвалів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%. За перший місяць 2013 року порівняно з груднем 2012 року спад промислового виробництва становив 11,1%.