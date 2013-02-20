Іршанський ГЗК цього року почне розробку нових родовищ

Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" ПрАТ «Кримський титан» у 2013 році планує почати розробку у Володарсько-Волинському районі Житомирської області низки нових родовищ ільменіту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в. о. директора філії Іршанського ГЗК Микола Васянович.

Керівник комбінату повідомив, що ділянки родовищ, на яких розміщені кар'єри, опрацьовуються за 12-18 років. Для збереження виробничих потужностей комбінату на досягнутому рівні виробництва ільменітового концентрату потрібне введення в експлуатацію кар'єрів зы збагачувальними фабриками на нових ділянках і родовищах. Залежно від виду родовища, запуск нового кар'єра вимагає капітальних інвестицій в обсязі 35-50 млн грн на кожне. Зокрема, освоєння Іршанським ГЗК Тростянецького родовища оцінюється у 48,5 млн грн.

Водночас М. Васянович зазначив, що освоєння нових родовищ комбінатом "гальмують" проблемні питання щодо сировинноъ бази". Розпорядженням Кабміну від 10 квітня 2008 року введено заборону на відведення під кар'єри земельних ділянок лісового фонду, що фактично блокує роботу Іршанського ГЗК з освоєння нових родовищ", - уточнив він.

Допомогти комбінату у вирішенні цієї проблеми мають намір у Департаменті промисловості та інфраструктури Житомирської облдержадміністрації, повідомив УНІАН начальник цього департаменту Василь Сухораба.

"Скорочення виробництва на Іршанському ГЗК загрожує кризою підприємствам - споживачам ільменітового концентрату, тому Житомирська ОДА ініціюватиме перед урядом країни рішення проблемних питань, які блокують розробку Іршанським ГЗК нових родовищ", - сказав В. Сухораба.

Як повідомляв УНІАН, філія "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" ПрАТ "Кримський титан" у 2013 році планує збільшити обсяги інвестицій в модернізацію виробництва в 2 рази порівняно з 2012 роком - до 70 млн грн.

Підприємство має намір інвестувати в модернізацію виробництва за рахунок власних оборотних коштів.

Іршанський ГЗК у першому півріччі 2012 року збільшив видобуток титанового концентрату на 10% - до 262 тис. т.

Довідка УНІАН. Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат виробляє концентрат ільменіту, що видобувається відкритим способом на Іршанській групі родовищ титанових руд і збагачується на виробничих потужностях комбінату. Входить до складу ПрАТ "Кримський титан" - найбільшого у Центральній та Східній Європі виробника двоокису титану. Видобуток здійснюється на шести діючих кар'єрах потужністю 60-70 тис. тонн ільменітового концентрату кожен сумарним випуском 360-420 тис. тонн на рік по підприємству в цілому. Більше половини ільменітового концентрату призначено для внутрішньогосподарського споживання на ЗАТ «Кримський титан», значна частина продається на ВАТ «Сумихімпром», і невеликий обсяг експортується до Республіки Чехія.