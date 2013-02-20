Експерт прогнозує зростання промвиробництва в Україні на рівні 2,5%

Динаміка промислового виробництва в Україні стане позитивною, ймовірно, вже в другому півріччі, водночас за підсумками року зростання становитиме 2,5%, повідомила в коментарі агентству УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Вона зазначила, що через зміну класифікації, що використовується під час розрахунку промислового виробництва, аналіз динаміки окремих секторів промисловості не зовсім коректний. Та все ж можна виокремити кілька короткострокових і довгострокових чинників, які сприяли покращенню показників промисловості минулого місяця (у січні 2013 року спад становив 3,2% проти 3,9% у грудні 2012 року - УНІАН).

Зокрема, серед короткострокових причин О.Білан назвала позитивний календарний ефект - один додатковий робочий день порівняно з січнем 2012 р., різке збільшення обсягів виробництва устаткування, що допомогло скоротити темпи падіння в секторі машинобудування -8% р/р з -19% р/р у грудні, і тривалий цикл виробництва цукру, що сприяло прискоренню зростання в харчовій промисловості до +9,5% р/р+2,2% р/р у грудні. «Проте, покращення показників випуску в металургії (-9% р/р у січні порівняно з -12% у грудні) на тлі підвищення світових цін на сталь дає можливість говорити про те, що виробництво в одному з ключових секторів української економіки, можливо, досягло дна і поступово відновлюватиметься», - говорить експерт.

Крім того, О.Білан повідомила, що темпи падіння нафтопереробки мають скоротитися до нуля в травні з поточних 65-75% на фоні більш низької бази порівняння (у травні минулого року повністю зупинився Лисичанський НПЗ) і можуть навіть вийти в позитивну зону, якщо відновиться виробництво нафтопродуктів хоча б на одному з заводів, що простоюють.

«Враховуючи ці чинники, ми чекаємо, що зростання промислового виробництва повернеться у позитивну зону в другій половині року і за результатами 2013 року становитиме 2,5% р/р», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.

В Україні спад промислового виробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

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