«Запоріжсталь» завершила 2012 рік зі збитком 2,04 млрд грн

Одне з найбільших металургійних підприємств України Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (Запоріжжя), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", за підсумками роботи в 2012 році отримав збиток у розмірі 2,04 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Запоріжжі генеральний директор комбінату Ростислав Шурма.

За його словами, 1,5 млрд в загальній сумі збитку - «паперовий збиток», що утворився в результаті приведення звітності ВАТ «Запоріжсталь» у відповідність зі світовими критеріями з урахуванням реальної вартості активів. Ще близько 490 млн грн - це збиток, отриманий протягом першого півріччя 2012 року - тобто в період до приходу менеджменту нового власника.

За даними Р. Шурми, чистий дохід «Запоріжсталі» у 2012 році становив 15 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня 2012 року Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У 2012 році комбінат скоротив виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн. Відвантаження прокату підприємством у 2012 році скоротилося також на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Виробництво чавуну на «Запоріжсталі» у 2012 році зросло щодо попереднього року на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Запоріжсталь» виробляє чавун, сляби, різні види прокату. З низки найменувань продукції займає монопольне становище на національному ринку.

2011 рік підприємство завершило з чистим збитком 124,1 млн грн, тоді як в 2010 році чистий прибуток становив 241,2 млн грн.

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