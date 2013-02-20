Україна в січні скоротила випуск сталі на 4,4%

Виробництво сталі в Україні в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротилося на 4,4% - до 2,748 млн тонн, до того ж Україна зуміла випередити Бразилію, посівши дев'яте місце у світовому рейтингу виробників сталі, повідомляє Світова асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За інформацією асоціації, за підсумками січня найбільшим світовим виробником сталі з показником 59,339 млн тонн (+4,6%) залишився Китай. Водночас до десятки найбільших виробників увійшли такі країни: Японія (+2,7%, 8,865 млн тонн), США (-5,8%, 7,26 млн тонн), Індія (+3,8%, 6,6 млн тонн), Росія (-5,7%, 5,705 млн тонн), Південна Корея (-0,4%, 5,751 млн тонн), Німеччина (+5,4%, 3,55 млн тонн), Туреччина (-8,8%, 2,859 млн тонн), Україна (-4,4%, 2,748 млн тонн) і Бразилія (-6,1%, 2,62 млн тонн).

Загалом у січні 2013 року 62 країни виробили 124,799 млн тонн сталі, що на 0,8% більше, ніж у січні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні у 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% до рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.