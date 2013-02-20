Україна представила на виставці в Абу-Дабі нову модифікацію БТР-4

Україна представила на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2013 в Абу-Дабі (ОАЕ) нову модифікацію бронетранспортера БТР-4 розробки Харківського КБ ім. Морозова (ХКБМ).

Як повідомляє прес-служба ДК «Укрспецекспорт», у зразку машини БТР-4ВМ, розміщеному на об'єднаному стенді ДК «Укроборонпром», продовжена технологічна лінія, що визначає легку адаптивність до вимог замовника, що закладена споконвічно під час проектування БТР-4.

«Машина готова оперативно змінюватися під різні вимоги замовника. Скажімо, новий БТР-4МВ на відміну від базової лінії адаптований під установку додаткової броні. Зроблена кормова апарель, прийнята в країнах, орієнтованих на стандарти НАТО. Допускається встановлення іноземного двигуна або шин», - цитує прес-служба слова одного з розробників цього бронетранспортера, генерального конструктора ХКБМ Олександра Веретенникова.

До того ж, за його словами, розробники зберегли базові вузли, створені в Україні: такі, як системи озброєння, наведення та прицілювання, трансмісію, підвіску та ін. О.Веретенніков пояснює конструктивні особливості БТР-4МВ вимогами інозамовниками до можливості швидкого інтегрування закуповуваної ними техніки до існуючих експлуатаційних структур.

«В Україні в повному обсязі існують технічні аналоги для виробництва БТР-4 МВ. Але ми розуміємо, що не можна вийти на чужий ринок з чистого аркуша, представивши абсолютно нову техніку. Потрібно враховувати особливості існуючого там парку бронетехніки, системи її логістики та технічної підтримки. Ця модифікація демонструє нашу готовність до зміни конструкції БТР-4 під конкретні вимоги замовника», - сказав О.Веретенников.

Він висловив упевненість в тому, що ця техніка зацікавить потенційних замовників.

Як повідомили УНІАН у Харківському конструкторському бюро ім. Морозова (ХКБМ), в експозиції України на виставці IDEX-2013, що проходить в Абу-Дабі 17-21 лютого, представлені новітній танк «Оплот», бронетранспортер БТР-4МВ, а також бойовий модуль «Штурм», розроблені ХКБМ. Крім того, зазначив представник ХКБМ, в експозиції Бельгії представлений український бронетранспортер БТР-3 з бельгійською вежею фірми СМI.

Довідка УНІАН. Колісний бронетранспортер БТР-4 розроблений і виготовлений Харківським конструкторським бюро ім. Морозова спільно з ДП «Завод ім. Малишева »(Харків).

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогневої підтримки. БТР-4 може бути базовою машиною для сил швидкого реагування і морської піхоти, здатний виконувати поставлені завдання у найскладніших кліматичних умовах.

Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку Ісламабаду 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн дол. Основний виконавець контракту - Харківське КБ ім. Морозова, співвиконавець - ДП «Завод імені Малишева». Перша партія БТР-4 для Іраку виготовлена ​​на виробничій базі КБ ім. Морозова і в кількості 26 одиниць відправлена ​​замовникові у квітні 2011 року, друга (у кількості 62 машин) - у 2012 році.