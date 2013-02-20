Група «Метінвест» інвестувала в систему відновлення енергетичного обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча 1,7 млн ​​грн, повідомила прес-служба комбінату.

"Група «Метінвест» на ММК імені Ілліча успішно завершила капітальний ремонт турбогенератора № 2 на першій теплоелектроцентралі. Інвестиції у відновлення енергетичного обладнання становили близько 1 мільйона 700 тисяч гривень", - зазначили в прес-службі комбінату.

Згідно з повідомленням, турбогенератор № 2 ТЕЦ-1 задіяний у виробленні електроенергії для забезпечення енергетичних потреб комбінату і підтримку устаткування в безпечному стані є одним з головних умов ефективної роботи всього підприємства.

Програма капремонту турбогенератора включала розтин турбіни і відновлення у повному обсязі допоміжних вузлів і механізмів агрегату: ротора, проточної частини турбіни, установку підшипників.

"Проведені ремонтні заходи дозволили здійснити більш точне регулювання і контроль режимів роботи агрегату, зменшити втрати пари при виробленні електроенергії", - повідомили на підприємстві.

До того ж в.о. головного енергетика ММК ім. Ілліча Володимир Ковальчук зазначив, що проведення масштабного капітального ремонту турбогенератора № 2 ТЕЦ-1 дозволить продовжити термін його ефективної роботи ще як мінімум на 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, група «Метінвест» інвестувала в систему пилоподавлення на доменному цеху ММК 3 млн грн.

Цього року група має намір інвестувати 119,4 млн грн на природоохоронні цілі одного з найбільших українських виробників металургійної продукції - Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». У грудні 2012 року повідомлялося, що група має намір законсервувати аглофабрику на підконтрольному металургійному комбінаті «Азовсталь» з перенесенням виробництва агломерату на заплановану до реконструкції фабрику Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча. Усі ці рішення, які «Метінвест» планував профінансувати за рахунок власних коштів, повинні були бути направлені на поліпшення екологічної ситуації в Маріуполі.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» входить до металургійного дивізіону групи "Метінвест". Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

У 2012 році ММК ім. Ілліча скоротив виробництво прокату на 17% - до 4,329 млн тонн.