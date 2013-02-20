«Запоріжсталь» у 2013 році має намір збільшити продажі на внутрішньому ринку до 1 млн тонн

Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (МК «Запоріжсталь», м. Запоріжжя) у 2013 році має намір збільшити продажі металопродукції на ринку України до 1 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 20 лютого, на прес-конференції в Запоріжжі заявив генеральний директор комбінату Ростислав Шурма.

За його словами, на сьогодні МК «Запоріжсталь» реалізує на ринках СНД близько 15% виробленої продукції, на ринках далекого зарубіжжя - близько 55% і в Україні - близько 30% продукції.

У 2012 році МК «Запоріжсталь» для споживачів України відвантажив 838 тис. тонн металопродукції.

«У 2013 р. ми плануємо збільшити продажі на внутрішньому ринку до 1 млн тонн. І будемо робити це насамперед за рахунок заміщення імпорту, якого на ринку України зараз досить багато», - заявив Р.Шурма.

До того ж гендиректор підприємства зазначив, що на комбінаті вже розроблений комплекс заходів, який дозволить надати вітчизняним споживачам поліпшені умови.

Обсяги виробництва керівництво підприємства в 2013 році розраховує зберегти на рівні 2012 року.

«2013 р. для української металургії і для ВАТ «Запоріжсталь» зокрема буде непростим, але ми розраховуємо зберегти обсяги виробництва на рівні 2012 року, і, звичайно ж, постараємося забезпечити зростання виробництва і продажів», - сказав Р.Шурма.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (МК «Запоріжсталь», м. Запоріжжя) з 2012 р. входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест". (30 липня 2012 Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь»).

Комбінат виробляє чавун, сляби, різні види прокату. За низкою найменувань продукції займає монопольне становище на національному ринку.

2011 рік підприємство завершило з чистим збитком 124,1 млн грн, тоді як у 2010 році чистий прибуток становив 241,2 млн грн.

У 2012 році комбінат скоротив виробництво сталі на 0,7% у порівнянні з 2011 роком - до 3,785 млн тонн. Відвантаження прокату підприємством у 2012 році скоротилося також на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Виробництво чавуну на «Запоріжсталі» у 2012 році зросло до попереднього року на 5,14% - до 3,194 млн тонн. Збиток комбінату за підсумками 2012 р. становив 2,04 млрд грн.

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