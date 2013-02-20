Україна в січні зберегла 7 місце у світовому рейтингу виробників чавуну

Україна в січні зберегла за собою 7 місце у світовому рейтингу виробників чавуну, незважаючи на спад, який становив 5,2% - до 2,345 млн тонн, повідомили на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, за підсумками січня 2013 року найбільшим світовим виробником чавуну з показником 52,286 млн тонн (-3,6%) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (+6,8%, 7,023 млн тонн), Росія (+0,2%, 4,341 млн тонн), Південна Корея (+0,1%, 3,510 млн тонн), Індія (+7,6%, 3,530 млн тонн), США (-8,8%, 2,530 млн тонн), Україна (-5,2%, 2,345 млн тонн), Бразилія (+6,1%, 2,32 млн тонн), Німеччина (+1%, 2,25 млн тонн) і Тайвань (+11,2%, 1,02 млн тонн).

Загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротився на 1,8% до 89,866 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво чавуну в січні 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року зросло на 0,9%, а в порівнянні з груднем - на 7% - до 2,498 млн тонн.

За даними World Steel Association (WSA) у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво чавуну в Україні скоротилося на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

До того ж загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в 2012 році за даними WSA збільшився на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (у 2011 році становив 1082,729 млн тонн).

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

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