Азаров доручив уряду пропрацювати питання держпідтримки ГМК

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду пропрацювати питання держпідтримки підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне доручення М.Азаров дав сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів віце-прем'єр-міністрам Юрію Бойку і Олександру Вілкулу, а також керівництву Мінекономрозвитку, Мінпромполітики, Міненерговугілля, Мінфіну, Мінінфраструктури та іншим органами влади.

У повідомленні наголошується, що згідно з дорученням, уряд має «забезпечити підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу, зокрема, пропрацювати питання надання державної підтримки таким підприємствам».

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру М.Азарову створити робочу групу з питань надання підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн. тонн.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році порівняно з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн. тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.

Довідка УНІАН. 30 серпня 2012 року Президент України В.Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів із «розробки і впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств». У відповідь 1 жовтня уряд ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов. Із 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинене.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

Наприкінці січня Кабмін своєю постановою переніс термін дії дозволу електрометалургійним підприємствам купувати електроенергію для своїх технологічних потреб за пільговим тарифом, що дорівнює оптовій ринковій ціні без дотації, з 1 лютого до 31 грудня 2013 р.