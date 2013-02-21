На виставці в Абу-Дабі представили дослідний україно-бельгійський зразок бронетехніки

Бельгійська компанія Cockerill на міжнародній виставці озброєнь в Абу-Дабі (ОАЕ) "IDEX-2013" вперше представила дослідний зразок бронетехніки, створений на базі українського БТР-3Е1 та бельгійської вежі CSE 90LP, повідомили в прес-службі держкомпанії "Укрспецекспорт".

"Цей проект - результат двосторонньої співпраці ДП «Укроборонсервіс» і бельгійської СMI", - цитує прес-служба директора держпідприємства «Укроборонсервіс» Євгена Голубенка.

Він також повідомив, що двосторонній меморандум про співпрацю з бельгійською компанією підписаний у 2012 році, його мета - спільна розробка і серійне виготовлення бронетранспортера, адаптованого під стандарти НАТО, а також пошук нових перспективних ринків.

"Мета адаптації - створення спільного з європейським виробником продукту і вихід на нові ринки, де традиційно сильні європейські виробники, скажімо, у Південній Америці та Близькому Сході", - цитує прес-служба Є.Голубенко.

Новий бойовий модуль дозволяє використовувати снаряди калібру 90 мм, відповідні до стандартів НАТО.

Проект також передбачає можливість використання керованих ракет українського виробництва.

Є.Голубенко наголосив, що цей проект реалізований за рахунок оборотних коштів «Укроборонсервісу» без використання бюджетних коштів.

Директор Київського бронетанкового заводу Вадим Шкавро зазначив, що цей приклад ефективної співпраці українських підприємств з провідними європейськими компаніями свідчить про високий рівень розробників і потенціалі виробників, що відповідає найжорсткішим світовим стандартам.

"Бельгійська сторона високо оцінила тактико-технічні характеристики базової моделі БТР-3Е1, а також його перспективи для спільного просування на міжнародному ринку", - повідомив прес-службі В.Шкавро.

Довідка УНІАН. «Укроборонсервіс» - дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт», основним напрямком діяльності якого є реалізація державних інтересів України у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військово-технічного та спеціального призначення.