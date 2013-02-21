Дві кіпрські компанії збільшили частку в Кременчуцькому сталеливарному заводі

Кіпрські компанії «Сертако Лімітед» і «Девісал Лімітед» збільшили свою частку в Кременчуцькому сталеливарному заводі до 29% і 19,6% відповідно.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, пакет акцій компанії «Сертако Лімітед» зріс до 153 397 507 млн акцій, що становить 29,02540%, а пакет «Девісал Лімітед» збільшився до 103 466 840 акцій - 19,57767%.

До того ж українська холдингова компанія "Теко-Дніпрометиз" і кіпрська компанія «Латінайзен Лімітед» вийшли зі складу власників акцій Кременчуцького сталеливарного заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2012 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 18,791 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток становив 21,465 млн грн.