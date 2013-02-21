Нові правила імпорту ліків визначать відповідальність будь-якого виробника - Держлікслужба

Запровадження нових правил ліцензування імпорту ліків, які набудуть чинності з 1 березня 2013 року, дозволять українським регуляторним органам визначити ступінь відповідальності виробника ліків за якість своєї продукції на українському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Державної служби лікарських засобів Олексій Соловйов.

«Першого березня ми упевнимося, що той суб'єкт, який одержав ліцензію (на імпорт ліків - УНІАН), узяв на себе відповідальність. Ми одержимо конкретного відповідального за кожен препарат. Одержимо того, з кого потім спитати, тому що на даний момент у 90% випадків всі відповідальні заявники - це нерезиденти. Спілкування з ним зводиться фактично до нуля», - сказав О.Соловйов.

Він навів аналогію з автомобільним ринком, коли у разі виявлення дефектів компанія-виробник несе відповідальність не лише за виправлення цих дефектів у конкретній партії автомобілів, а й несе витрати з відкликання несправних машин. Такий же принцип, за словами О.Соловйова, працює на європейському ринку ліків, коли виробник у разі виявлення навіть щонайменших побічних ефектів або непередбачених випадків дії препарату інформує про це пацієнтів, регуляторні органи і відкликає партію за свій рахунок. «У нас же ситуація така, що ми як служба самі приймаємо рішення про відкликання партії тих чи інших ліків на основі інформації, одержаної нами від колег – співробітників регуляторних служб країн Євросоюзу. Потім ми передаємо відкликану продукцію імпортерові, несемо, по суті, витрати з відкликання препарату. І вже імпортер за свій рахунок утилізував дефектну партію ліків. Адже назагал це не відповідальність держави!», - звернув увагу чиновник.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про ліцензування окремих видів діяльності, зокрема ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набувають чинності з 1 березня 2013 року, проте станом на 21 лютого вони все ще проходять реєстрацію в Міністерстві юстиції, а імпортери досі не одержали чіткого переліку ліцензійних вимог, які обумовлюють отримання ліцензії на імпорт ліків.

Крім того, упродовж січня – лютого представники професійних асоціацій, а також провідні менеджери Європейської Бізнес Асоціації та Американської торгової палати не раз зверталися до української влади з проханням скасувати дію закону про ліцензування ліків, називаючи його непотрібним і таким, що веде до нагромадження ринкових обмежень і, як наслідок, до дефіциту і повного зникнення великої кількості ліків імпортного виробництва, що не мають аналогів в Україні.

Водночас міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова заявляла, що з 1 березня по 1 грудня 2013 року діятиме заявний принцип для отримання документів на право ввезення імпортних препаратів до України, який запобігатиме можливим перешкодам для ввезення імпортних ліків до України і не дасть підстав для підвищення цін на них.