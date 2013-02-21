Зниження індексу виробництва базових галузей України у січні сповільнилося до 1,6%

Зниження індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у січні 2013 року сповільнилося до 1,6% у річному вираженні зі зниження на 4% у грудні минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Як зазначає Нацбанк, позитивний внесок у зміну ІВБГ (0.5 п. п.) забезпечило сільське господарство, обсяги виробництва якого у січні зросли на 5,6% в річному вираженні.

«Динаміка галузі у зимовий період майже повністю визначається розвитком тваринництва, зростання обсягів якого зберігалося протягом другої половини минулого року і в січні поточного», - наголошують у НБУ.

Водночас вказується, що внутрішній інвестиційний попит залишився на низькому рівні. Зниження обсягів будівельних робіт у січні становило 15,2% у річному вираженні. Додатковим негативним чинником розвитку галузі були складні погодні умови у січні внаслідок надмірної кількості опадів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року зниження ІВБГ було на рівні листопадового показника - 4% в річному вираженні, за 2012 рік зафіксовано зниження 1,7%.

В Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно із січнем 2012 року становив 3,2%.

У грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року спад промвиробництва становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.