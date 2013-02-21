Депутат пропонує заборонити торгівлю секонд-хендом в Україні

Народний депутат Віталій Немилостивий пропонує заборонити оптову та роздрібну торгівлю уживаними одягом і взуттям.

Про це йдеться у законопроекті №2320 «Про заборону оптової торгівлі, крім комісійної, вживаних текстильних виробів, одягу і взуття», внесеному до парламенту 18 лютого 2013 року.

Документом пропонується заборонити суб'єктам господарювання здійснювати діяльність з оптової торгівлі уживаними одягом і взуттям, роздрібної торгівлі уживаними текстильними виробами, одягом і взуттям в магазинах і на лотках, крім комісійної торгівлі.

Як вказується у пояснювальній записці, необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що щорічно збільшується насичення внутрішнього ринку уживаними одягом і взуттям.

У 2012 році обсяг товарів, ввезених на територію України, становив 98,6 тис. тонн. А за останні 5 років він становив 447 843 000 кг (по 10 кг на кожного українця).

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