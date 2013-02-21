«Богдан» виграв тендер на поставку 38 тролейбусів до Польщі

Українська автомобільна корпорація «Богдан» разом з партнером - польською компанією Ursus S.A. перемогли в тендері на поставку 38 тролейбусів на орієнтовну суму 16 млн дол. у місто Люблін (Польща).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За результатами відкритого тендеру акцепт оголошений на користь ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» та Ursus S.A., що об'єдналися в консорціум для спільної участі в тендері.

За даними прес-релізу, розміщеного на сайті компанії Ursus S.A., сума контракту становить 52,8 млн злотих.

В рамках тендеру пропозиція «Богдан»-Ursus виявилася вигіднішою за пропозицію конкурентів - польської компанії Solaris Bus & Coach S.A.

Проект включає в себе виробництво та поставку 38 нових тролейбусів для потреб муніципального управління міського транспорту польського міста Люблін.

Згідно з домовленістю, кінцева збірка тролейбусів буде здійснюватися компанією Ursus S.A. безпосередньо в Любліні.

«В умовах відсутності стимулювання ринку і відсутності підтримки внутрішнього виробника з боку держави, компанія змушена шукати партнерів в особі європейських компаній для підтримки виробництва», - прокоментував результат тендеру глава прес-служби корпорації «Богдан» Сергій Красуля.

За його словами, майже половина тролейбусної техніки, закупленої державою та муніципалітетами за бюджетні кошти у 2012 році, вже була у вжитку.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Наразі корпорація «Богдан» має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва більше 400 млн дол.

Компанія Ursus S.A. займається виробництвом і продажем у сегменті машин і приладів для сільського господарства.

Виробничі підприємства розташовуються в Любліні, Добром Місці і Малих Бедашках.