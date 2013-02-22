Кот-д’Івуар зацікавлений в участі України у видобутку корисних копалин у країні

Кот-д’Івуар зацікавлений в участі України у розробці покладів корисних копалин у країні.

Про це йшлося під час переговорів прем’єр-міністра Республіки Кот-д’Івуар Даніеля Каблан Дюнкана та заступника міністра закордонних справ України Віктора Майка, Повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, під час переговорів були досягнуті домовленості щодо розробки проекту Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій та завершення роботи над проектом Угоди про торговельно-економічне співробітництво.

«Івуарійська сторона висловила інтерес до участі України у розробці покладів корисних копалин та постачанні зернових», - поінформували в МЗС.

Також, за даними зовнішньополітичного відомства, глава уряду з особливою вдячністю сприйняв повідомлення щодо збільшення кількості державних стипендій для здобуття вищої освіти, що їх уряд України надаватиме Кот-д’Івуару.

Крім того, під час дводенного робочого візиту В.Майка до Республіки Кот-д’Івуар відбулися перші в історії двосторонніх відносин політичні консультації за участю заступника глави МЗС України та державного міністра, міністра закордонних справ Республіки Кот-д’Івуар Шарля Кофі Дібі.

Під час консультацій обговорювався широкий спектр питань двосторонніх відносин, зокрема поглиблення політичного діалогу, розширення торговельно-економічного співробітництва, зокрема участь українських підприємств у розбудові івуарійської економіки, взаємодія у рамках міжнародних організацій, а також низка актуальних тем міжнародної проблематики.

Сторони наголосили важливість розвитку контактів високого рівня між Україною та Кот-д’Івуаром. У зв’язку з цим окремою темою розмови стало питання офіційного візиту державного міністра, міністра закордонних справ Кот-д’Івуару до України.

Також В.Майко провів зустріч з міністром транспорту Республіки Кот-д’Івуар Гаусу Туре, під час якої сторони обговорили питання перспектив залучення українських підприємств до реалізації програм уряду Кот-д’Івуару з розбудови залізничного, комунального, морського та авіаційного транспортів, відзначили в МЗС України.