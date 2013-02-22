"Запоріжтрансформатор" відкриє представництво в Індії

Найбільший в Україні виробник трансформаторного обладнання «Запоріжтрансформатор» ("ЗТР") ухвалив рішення про відкриття представництва в Республіці Індія

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Причиною ухвалення цього рішення є необхідність задоволення попиту покупців на продукцію", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, представництво "ЗТР" сприятиме повному задоволенню попиту покупців на продукцію і товари, а також просуванню на ринку Республіки Індії виробленої продукції. Представництво полномочно укладатиме договори та угоди.

Представництво також сприятиме у здійсненні інших видів діяльності з дотриманням законодавства України та Республіки Індія.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році підприємство виробило відвантаження шести автотрансформаторів 500 МВА 765/400 кВ для індійської державної мережевої компанії Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL), ці трансформатори - перша партія замовлення, відповідно до якого ЗТР повинен поставити 13 трансформаторів власного виробництва.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжтрансформатор» є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного устаткування з досвідом постачань у 85 країн. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.