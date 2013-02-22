"Мотор Січ" у 2012 році отримала 2 млрд грн чистого прибутку

Одне з провідних підприємств з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" у 2012 році отримало чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 1,999 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємство не надає.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилося на 20,5% - до 12,164 млрд грн.

За наданими підприємством даними, згідно з національними стандартами бухгалтерської звітності в 2012 році в порівнянні з 2011 роком підприємство збільшило чистий прибуток на 56,4% до 2,096 млрд грн, при цьому виручка компанії від реалізації продукції в 2012 році становила 7,249 млрд грн, а чистий виторг - 7,130 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 і ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

У 2011 році чистий прибуток "Мотор Січ" за українськими стандартами бухгалтерської звітності становив 1,34 млрд грн.