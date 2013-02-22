Єнакіївський метзавод у 2012 році скоротив чистий прибуток на 72,1%

Одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки "Єнакіївський металургійний завод" у 2012 році скоротив чистий прибуток на 72,1% - до 69,431 млн грн

Про це йдеться у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас показник виручки підприємство не надає.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 33,8% - до 20,035 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Єнакіївський металургійний завод» у січні 2013 року порівняно з першим місяцем 2012 року наростив виробництво прокату на 5% - до 249 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). «ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Єнакіївський металургійний завод у 2012 році збільшив виробництво прокату на 4,3% відносно 2011 року - до 2,67 млн ​​тонн.

Підприємства виплавили 2,73 млн тонн сталі - на 2,3% більше, виробництво чавуну зросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.