Депутат пропонує встановити нульове мито на імпорт металобрухту

Народний депутат від Партії регіонів Дмитро Шпенов пропонує Верховній Раді повернутися до нульового мита на імпорт металобрухту, скасувавши 5-процентне мито, що діє з 1 січня 2013 року.

Зареєстрований депутатом законопроект "Про внесення змін до Митного тарифу, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

"Мито на рівні 5% на ввезення брухту і відходів чорних металів введено в Україні з 1 січня 2013 року. До цього часу мито під час імпорту зазначеної продукції до України не стягувалося, тобто до початку 2013 року державний бюджет України не поповнювався доходами від стягнення мита на імпорт цієї продукції", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Мотивуючи необхідність ухвалення даного документа, Д.Шпенов відзначає, що прогноз балансу споживання і заготівки металобрухту демонструє зростання залежності внутрішнього ринку цієї сировини від імпортних поставок упродовж найближчих 10 років, що у разі збереження цього мита може призвести до додаткових витрат української сталеливарної промисловості та падіння конкурентоспроможності вітчизняної металопродукції на зовнішніх ринках.

Він також відзначає, що, згідно з даними Державної служби статистики, за 11 місяців 2012 року до України було ввезено 96,9 тис. тонн брухту і відходів чорних металів, із них більш ніж 86,8 тис. тонн імпортовано з країн СНД, з якими останнім часом діє режим вільної торгівлі, тобто у разі ввезення товару мито стягується за ставкою 0%. Таким чином, основна частина брухту, що ввозиться до України, не підлягає оподаткуванню імпортним митом.

"Істотних надходжень до державного бюджету дія імпортного мита надалі не принесе", - відзначає Д.Шпенов.

За його словами, ухвалення даного законопроекту дозволить збільшити обсяги виплавки сталі шляхом наповнення імпортною сировиною внутрішнього ринку, який в даний час відчуває дефіцит стратегічної сировини для гірничо-металургійного комплексу, брухту і відходів чорних металів.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза", упродовж найближчих трьох років дефіцит брухту в Україні зросте більш ніж удвічі - до 1,1 млн. тонн у 2015 році з 537 тис. тонн у 2012 році, що зрештою призведе до різкого скорочення обсягів вивезення брухту.

Кабінет Міністрів постановою №388 від 3 травня 2012 року затвердив граничні обсяги експорту брухту чорних металів із України в 2012 році в обсягу 900 тис. тонн.

17 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо операцій з металобрухтом). Згідно з документом, термін зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% перенесено з 2011 року на 2014 рік.

Згідно з умовами вступу України до СОТ, експортне мито на металобрухт у розмірі 30% з 2009 року має щорічно знижуватися на 3%. Із 1 січня 2010 року розмір мита знижено до 24%.