Міноборони України зацікавлене в Ан-70 - Лебедєв

Брюссель. Міністерство оборони України зацікавлене в завершенні будівництва літака Ан-70 і прийнятті його на озброєння української армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Павло Лебедєв сьогодні українським журналістам у Брюсселі.

«Ми зацікавлені в завершенні будівництва цього типу літака, який відповідає всім сучасним вимогам, тому він буде добудований і буде прийнятий на озброєння Міністерством оборони», - наголосив П.Лебедєв.

Водночас він відзначив, що про передачу російській стороні літака Ан-70 не йдеться.

Міністр сказав, що існуюча угода між Україною і Росією про спільне виробництво Ан-70 поки що не повністю виконується російською стороною.

Як повідомляв УНІАН, Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. У вересні 2012 року була затверджена схема кооперації ДК «Антонов» (Київ) і ВАТ «Казанське авіаційне об'єднання ім. Горбунова» з виробництва літаків Ан-70.

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