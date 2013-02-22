«Метінвест» минулого року скоротив прибуток на 76%

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» у 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 454 млн дол., що на 76% менше порівняно з 2011 роком.

Про це йдеться у звіті за попередніми фінансовими результатами за повний 2012 рік, оприлюдненому на сайті компанії.

Згідно зі звітом, у 2012 році порівняно з 2011 консолідована виручка знизилася на 11% - до 12,57 млрд дол., що зумовлено падінням виручки Металургійного дивізіону і Гірничодобувного дивізіону на 12% і 10%, відповідно. Скоригований показник EBITDA за цей період знизився на 44% - до 1,99 млрд дол. Сумарний розмір кредитів і позик становив 4,04 млрд дол., грошові кошти та їх еквіваленти - 530 млн дол. Капітальні витрати знизилися на 36% - до 751 млн дол.

У звіті повідомляється, що у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво сталі знизилося на 13% - до 12,459 млн тонн, видобуток коксівного вугілля зріс на 3% - до 11,623 млн тонн, виробництво залізорудного концентрату - на 1% - до 36,224 млн тонн .

Як повідомляє компанія, ці показники є попередніми, не були предметом аудиту або перевірки і можуть відрізнятися від річного фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.