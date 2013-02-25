Макіївський метзавод у 2012 році скоротив чистий збиток на 77%

Макіївський металургійний завод, що є філією Єнакіївського метзаводу і входить до групи «Метінвест», у 2012 році скоротив чистий збиток на 77% порівняно з 2011 роком - до 101,244 млн грн з 439,588 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас показник виручки компанії не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів компанії у 2012 році скоротилася на 9,7% порівняно з 2011 роком - до 4,591 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Макіївський металургійний завод» є філією Єнакіївського метзаводу і входить до групи "Метінвест".

ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки.

Єнакіївський метзавод у 2012 році наростив виробництво прокату на 4,3% відносно 2011 року - до 2,67 млн ​​тонн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) та група компаній СМАРТ (23,75%).