Провідне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом, Криворізький залізорудний комбінат у 2012 році скоротив чистий прибуток на 57,2% порівняно з 2011 роком - до 772,156 млн грн з 1,803 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 5,4% - до 4,448 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" - правонаступник ВО "Кривбасруда", є найбільшим підприємством України з видобутку залізної руди підземним способом.

У структуру комбінату входять чотири шахти: "Родіна", "Гвардійська", імені Леніна та "Жовтнева". Їх роботу забезпечують допоміжні підрозділи: ремонтно-механічний завод, шахтобудівне і шахтомонтажное управління, автобаза, управління залізничного транспорту, ремонтно-будівельний та енергетичний цехи, центральна енерголабораторія, база матеріально-технічного постачання.

За даними комбінату на кінець 2010 року, 99,88% його акцій належали компанії Starmill Limited.

Криворізьким залізорудним комбінатом управляють на партнерських засадах група "Метінвест" і група "Приват".