Мінагропрод обговорює з «Ростсільмашем» можливість спільного виробництва сільгосптехніки

Міністерство аграрної політики і продовольства України обговорює з найбільшим російським виробником сільськогосподарської техніки — компанією «Ростсільмаш» можливість організації спільного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

«Сторони обмінялися думками про стан справ у машинобудуванні, зокрема, про проблемні питання «Ростсільмашу» на ринку техніки в Україні і про можливість організації тут спільного виробництва техніки», - сказано в повідомленні прес-служби.

Водночас уточнюється, що на переговорах досягли попередньої домовленості про розробку проектів спільного виробництва на території України високопродуктивних зернозбиральних комбайнів і тракторів.

«Проекти будуть представлені українській стороні до кінця березня», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого було підписано меморандум про співпрацю між галузевими асоціаціями України і Німеччини про залучення німецьких компаній до відродження українського сільськогосподарського машинобудування.

За даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн.

На початку листопада 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

За даними Держстату, в 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 011 році

Довідка УНІАН. «Ростсільмаш» – це група компаній, що складається з 13 підприємств зі складальними виробництвами, розташованими в Росії, США, Канаді, Україні й Казахстані. Сукупний оборот компанії становить більш як 1 млрд. дол. «Ростсільмаш» займає міцні позиції в п'ятірці найбільших світових виробників сільгосптехніки.

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