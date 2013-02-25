Мінагропрод обговорює з «Ростсільмашем» можливість спільного виробництва сільгосптехніки
Міністерство аграрної політики і продовольства України обговорює з найбільшим російським виробником сільськогосподарської техніки — компанією «Ростсільмаш» можливість організації спільного виробництва.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
«Сторони обмінялися думками про стан справ у машинобудуванні, зокрема, про проблемні питання «Ростсільмашу» на ринку техніки в Україні і про можливість організації тут спільного виробництва техніки», - сказано в повідомленні прес-служби.
Водночас уточнюється, що на переговорах досягли попередньої домовленості про розробку проектів спільного виробництва на території України високопродуктивних зернозбиральних комбайнів і тракторів.
«Проекти будуть представлені українській стороні до кінця березня», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого було підписано меморандум про співпрацю між галузевими асоціаціями України і Німеччини про залучення німецьких компаній до відродження українського сільськогосподарського машинобудування.
За даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн.
На початку листопада 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон про кредитування за спецрежимом підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.
За даними Держстату, в 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 011 році
Довідка УНІАН. «Ростсільмаш» – це група компаній, що складається з 13 підприємств зі складальними виробництвами, розташованими в Росії, США, Канаді, Україні й Казахстані. Сукупний оборот компанії становить більш як 1 млрд. дол. «Ростсільмаш» займає міцні позиції в п'ятірці найбільших світових виробників сільгосптехніки.
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