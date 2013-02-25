Комсомольське рудоуправління у 2012 році скоротило чистий прибуток на 31,9%

Комсомольське рудоуправління, що входить до групи «Метінвест», у 2012 році скоротило чистий прибуток на 31,9% порівняно з 2011 роком - до 67,883 млн грн з 99,681 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 1% - до 963,047 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні Комсомольське рудоуправління інвестувало близько 20 млн грн в будівництво технологічної лінії з доставки вапняку з Жеголівского кар'єра на дробильно-збагачувальну фабрику.

У 2012 році група «Метінвест» інвестувала в капітальне будівництво і ремонт обладнання Комсомольського рудоуправління понад 24 млн грн.

Довідка УНІАН. Комсомольське рудоуправління (Старобешівський район, Донецька обл.) входить до складу гірничодобувного дивізіону групи «Метінвест» з 2011 року і є одним з найбільших постачальників флюсового вапняку в Україні.

Рудоуправління спеціалізується на видобутку і переробці флюсових вапняків Каракубського родовища.

Загальний обсяг родовища для подальшої розробки становить приблизно 400 млн тонн.

Комсомольське рудоуправління є постачальником флюсових вапняків, які використовуються в металургійній, хімічній, цукровій промисловості, а також у будівництві.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.