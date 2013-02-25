Кабмін створив робочу групу з підтримки ГМК

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення робочої групи з опрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

Текст відповідної постанови Кабміну № 114 від 11 лютого 2013 року розміщений на урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, також Кабмін затвердив положення про робочу групу, згідно з яким основним її завданням буде проведення аналізу та вивчення питань надання держпідтримки підприємствам ГМК, розгляд та вивчення проблемних питань, пов'язаних з їх діяльністю, а також підготовка рекомендацій щодо визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення.

Також група займатиметься сприянням забезпеченню координації роботи підприємств ГМК з метою недопущення зниження обсягів виробництва продукції, підготовкою пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення діяльності підприємств, підвищення ефективності діяльності та усунення негативних чинників, що перешкоджають стабільній роботі підприємств ГМК.

До складу робочої групи увійшли представники уряду, підприємств і асоціацій, до того ця робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду опрацювати питання держпідтримки підприємств гірничо-металургійного комплексу. За його словами, уряд має «забезпечити підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу, зокрема опрацювати питання надання державної підтримки таким підприємствам».

Раніше, 5 лютого, Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову створити робочу групу з питань надання підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

Довідка УНІАН. У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів у порівнянні з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чавуну - на 1,3%, до 28,514 млн тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% у порівнянні з показником 2011 року.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.