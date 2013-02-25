Білорусь фінансово підтримуватиме експортерів у низці країн

Мінськ. У Білорусі вивчають можливість укладення угод з фінансовими інституціями України, Молдови, Південно-Африканської Республіки і низки інших країн про надання ними пільгових кредитів на закупівлю білоруської техніки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов.

«За дорученням уряду проводиться робота, щоб положення указу Президента Білорусі № 466 розширити за рахунок включення у схему таких країн як Україна, Молдова і ПАР. Є напрацювання і по Індонезії», - зазначив О.Гур’янов.

За його словами, фінансування здійснює банківська установа тієї країни-одержувача, куди йде білоруська продукція.

«Зі свого боку уряд Білорусі забезпечує компенсації процентної ставки для споживачів цих кредитних ресурсів. Така схема вельми успішно вже кілька років діє в Росії під час співпраці зі Сбербанком РФ. Фактично, Сбербанк Росії забезпечував кредитування російських покупців білоруської техніки, а уряд знижував ставки за кредитами для того, щоб ця кредитна підтримка була привабливою», - пояснив О.Гур’янов.

Довідка УНІАН. На 2013 рік уряду Білорусі поставлено завдання забезпечити приріст експорту до 2012 року на 15,5%. До того ж для закордонних установ у країновому розрізі доведені навіть більш істотні показники - темпи зростання експорту в середньому на 19%.