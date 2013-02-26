Євросоюз закрив антидемпінгові справи щодо імпорту українських труб

Європейський Союз закрив антидемпінгові справи щодо імпорту українських труб, йдеться у рішенні Європейської комісії, текст якого має УНІАН.

Згідно з повідомленням, у своєму листі до Європейської комісії від 23 листопада 2012 року заявники - металургійні компанії Європейського Союзу - офіційно відкликали свою скаргу щодо антидемпінгового розслідування.

Згідно з правилами Європейської комісії, діловодство може бути припинене, якщо скарга знімається заявником.

У результаті комісія зробила висновок про те, що антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих труб з Македонії, Туреччини і України має бути припинено.

«Антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих труб, які надходять з Македонії, Туреччини і України, припиняється», - наголосили на сайті ЄС.

Водночас це рішення набуває чинності на наступний день після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, опублікованому на сайті Європейської комісії 14 лютого.

Антидемпінгові справи були відкриті в Європейському Союзі у березні 2012 року щодо імпорту сталевих труб з України, Туреччини та Македонії.

«Європейський імпорт відновиться! Ми вважаємо, що компанії-заявники забрали звинувачення тому, що знайшлося ніяких доказів демпінгу продукції в Європейський Союз», - зазначив генеральний секретар асоціації турецьких виробників сталевих труб (CEBID) Мехмет Зерен.

Як повідомляв УНІАН, Україна упершому півріччі 2013 року зможе поставити до країн Митного союзу - Росії, Білорусі і Казахстану - сталеві труби без сплати митних зборів в обсязі 171 тис. тонн.

За даними Державної служби статистики, українські металургійні підприємства в січні скоротили виробництво сталевих труб порівняно з першим місяцем 2012 року на 44,8% - до 106 тис. тонн.

У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво сталевих труб порівняно з 2011 роком на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

У 2012 році, за інформацією Держмитслужби, Україна порівняно з 2011 роком скоротила виручку від експорту сталевих труб на 8,2% - до 1,875 млрд дол. Імпорт сталевих труб минулого року зріс на 14,9% до 180,7 млн дол. У натуральному вираженні експорт труб зменшився на 6% - до 1,545 млн тонн, а імпорт - на 2% - до 80,865 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

Найбільшими виробниками труб в країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» і «Комінмет».