Росія звинувачує Україну в аварії ракети "Зеніт". До своєї техніки у "сусідів" претензій немає

Причиною аварії ракети-носія «Зеніт» стала несправність блоків, виготовлених в Україні, до російської техніки претензій немає. Про це повідомив журналістів перший заступник голови військово-промислової комісії при уряді РФ Іван Харченко, передає РІА «Новости».

«Доповідь представлена Дмитром Олеговичем Рогозіним (прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву – РІА «Новости»), висновки доповіді зводяться до того, що причиною аварії стала несправність блоків, виготовлених в Україні, до російської техніки претензій немає", - сказав І.Харченко.

Він додав, що доповідь була представлена Д.Медведєву 15 лютого.

І.Харченко також повідомив, що Роскосмосу доручено провести перевірку фінансово-економічної діяльності у рамках даного міжнародного проекту і доповісти уряду, що робити далі, оскільки за міжнародними домовленостями, за діяльність російських підприємств (95% «Морського старту» належить РКК «Енергія») відповідальність несе РФ.

Нагадаємо, запуск ракети-носія Зеніт-3SL з супутником Intelsat-27 у рамках «Морського старту» завершився невдачею 1 лютого 2013 року - ракета і супутник впали у Тихий океан. Цей старт став першою невдачею для «Морського старту» за останні шість років. Представник КБ «Південне», де розроблялася ракета, раніше повідомив РІА «Новости», що аварія була пов'язана зі збоєм у роботі бортового джерела потужності першого ступеня.