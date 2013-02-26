Наглядова рада «Донецьксталі» переобрала голову

Наглядова рада металургійного заводу "Донецьксталь" своїм рішенням від 25 лютого переобрала головою наглядової ради Юрія Філатова.

Про це йдеться у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Ю. Філатов обраний на строк 3 роки.

Також були переобрані члени правління, а Наталія Лобачова, яка обіймала посаду члена правління, призначена на посаду члена наглядової ради.

Як повідомляв УНІАН, «Донецьксталь - металургійний завод» у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 62,7% - до 442,029 млн грн.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. Завод контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.

Виробництво чавуну на підприємстві у 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 5% - до 1,273 млн тонн, виробництво листа впало в 4,1 раза до 80,3 тис. тонн, а сортової сталі - скоротилося на 24,6%, до 74,1 тис. тонн.