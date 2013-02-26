«Єнакіївський коксохімпром» у 2012 році збільшив чистий збиток у 18 разів

Один з найстаріших заводів коксохімічної промисловості «Єнакіївський коксохімпром», що належить бізнесменові Рінату Ахметову, в 2012 році збільшив чистий збиток у 18,1 раза до 194,798 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток становив 10,769 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 54% - до 453,787 млн грн з 985,481 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет наприкінці 2012 року дозволив System Capital Management Limited (СКМ) придбати контрольні пакети акцій «Єнакіївського коксохімпрома» і «Донецьккоксу»

Довідка УНІАН. ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром» - один з найстаріших заводів коксохімічної промисловості Донбасу, підприємство з повним циклом переробки вугілля в кокс і коксохімічну продукцію.

Основний вид діяльності «Єнакіївського коксохімпрому» - виробництво з вугільної шихти коксу, коксового газу, хімічних продуктів коксування.

На заводі випускається близько 20 видів продукції, а проектна потужність з виробництва коксу становить 1,065 млн тонн на рік, виробництво сульфату амонію - 14,8 тис. тонн на рік.

Коксова та хімічна продукції заводу реалізуються як на українському ринку, так і поставляються до Росії, Індії, Китаю, Казахстану, Таджикистану, Німеччини, Грузії, Туреччини, США, Румунії, Болгарії, Бразилії.

До групи компаній СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест», транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» та інші.

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.