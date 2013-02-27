У КБ «Південне» визнають, що «Зеніт» впав через деталь, виготовлену в Україні

У дніпропетровському Конструкторському бюро «Південне» визнають, що причиною падіння 1 лютого ракети-носія «Зеніт-3SL» стала відмова бортового джерела потужності, розробленого і виготовленого українськими фахівцями.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив заступник керівника центру інформаційних зв'язків КБ "Південне" Анатолій Карманов.

«Дійсно, причиною падіння стала відмова бортового джерела потужності. Зараз фахівці з'ясовують причини», - повідомив А.Карманов.

Бортове джерело потужності було розроблено у Конструкторському бюро "Південне" і виготовлене на вітчизняному заводі "Південмаш".

Нагадаємо, аварія сталася 1 лютого 2013 року. Запущена в рамках міжнародного проекту «Морський старт» з плавучої пускової платформи «Одіссей» у Тихому океані ракета «Зеніт-3SL», впала у воду на 12-й секунді польоту. Носій повинен був вивести на орбіту американський супутник зв'язку «Intelsat 27», який був знищений в результаті аварії. Цей старт став четвертою невдачею для «Морського старту». Остання аварія відбулась шість років тому.

26 лютого 2013 року перший заступник голови військово-промислової комісії при уряді РФ Іван Харченко повідомив, що причиною аварії ракети-носія «Зеніт-3SL» стала несправність блоків, виготовлених в Україні, до російської техніки претензій немає. Він також додав, що Роскосмосу доручено провести перевірку фінансово-економічної діяльності у рамках даного міжнародного проекту і доповісти уряду РФ, що робити далі, оскільки за міжнародними домовленостями, за діяльність російських підприємств (95% «Морського старту» належить РКК «Енергія») відповідальність несе РФ.

До 2009 року запуски ракет здійснювалися компанією Sea Launch Company (SLC) засновниками якої були американська корпорація Boeing, норвезька компанія Kvaerner, російська Ракетно-космічна корпорація (РКК) "Енергія", а також КБ "Південне" і «Південмаш». 22 червня 2009 року SLC оголосила про своє банкрутство та фінансової реорганізації. У 2010 році, згідно з рішенням суду, 95% акцій консорціуму були передані дочірній компанії РКК «Енергія».

Проект «Морський старт» - поки що єдиний у світі проект, який здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місця розташування точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, аніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.

Довідка УНІАН. ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторських бюро, яке володіє передовими технологіями і бере участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.