Азаров: в Україні не було жодного тривалого періоду стабільного розвитку

В Україні за час її незалежності не було жодного тривалого періоду стабільного розвитку, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час розширеного засідання Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров сказав: "Треба також визнати факт, що у нас не було жодного періоду якого-небудь тривалого стабільного розвитку і політичної стабільності. Погляньте на всі роки розбудови держави з 1991 року з їх глибокими падіннями, а за кожним провалом - значні соціальні втрати наших людей. Починаючи з 90-го року, ми втратили значну частину свого потенціалу, коли інші держави в цей час нарощували свою конкурентну можливість і економічний потенціал".

Прем'єр наголосив, що довгими роками в Україні нічого не робилося для розвитку технологічного та інноваційного потенціалу. Також, за словами М.Азарова, за ці роки в 5 разів скоротилася питома вага високотехнологічних сфер виробництва в загальному обсязі економіки. Крім того, як стверджує глава уряду, держава витрачала багато грошей на утримання господарств, які не актуальні з точки зору конкурентоспроможності.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становило 3,2%. За перший місяць 2013 року порівняно з груднем 2012 року спад промислового виробництва становив 11,1%.

Відповідно до держбюджету на 2013 рік, номінальний ВВП в 2013 р. повинен становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП - 3,4%.

На думку прем'єр-міністра України Миколи Азарова, у 2013 році вдасться забезпечити зростання валового внутрішнього продукту в країні на 3%.

За даними Держстату, зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік був розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.

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